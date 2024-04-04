Минэкономики обнародовало список из 184 моделей автомобилей, которые подпадают под этот налог.

Налоги на авто придется заплатить уже в 2024 году. В 2024 году в Украине владельцы автомобилей старше 5 лет и стоимость от 375 минимальных заработных плат обязаны уплатить транспортный налог в размере 25 тыс. грн.

Минэкономики обнародовало список из 184 моделей авто, подпадающих под этот налог, из списка исключили автомобили марки Ferrari.

Их стало на 41 меньше, чем в прошлом. В списке упоминаются такие марки как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Транспортный налог устанавливается с учетом стоимости автомобиля и лет его использования. Под налогообложение попадают автомобили, стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат.

Журналисты отмечают, что эти автомобили самые дорогие на украинском рынке. Физические лица, владеющие соответствующими авто, должны направить налоговые уведомления-решения до 1 июля и уплатить налог в течение 60 дней после получения решения.

"Они самые дорогие на украинском авторынке, по данным сайта auto.ria. Две SF90 в 2022 году сейчас продаются за 650 тыс долл. и 800 тыс долл. - дороже была частью коллекции 25-летнего миллионера Александра Слобоженко", - говорится в расследовании журналистов.

До первого июля владельцам соответствующих автомобилей будут направлены налоговые уведомления о необходимости уплаты транспортного налога в размере 25 000 грн. После получения этого у владельцев будет 60 дней на то, чтобы внести указанную сумму.

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