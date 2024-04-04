За останніми даними, за 2023 рік кількість випадків фінансового обману зросла на 25%, до 272 тисяч операцій, що становить значну зростаючу тенденцію порівняно з попереднім періодом.

У 2023 році втрати, спричинені шахрайськими діями з використанням платіжних карток, досягли 833 млн грн, що на 73% перевищує показники 2022 року, повідомляє Національний банк України (НБУ).

Протягом року зафіксовано 272 тисячі випадків фінансових махінацій, що на 25% більше, ніж роком раніше, вказуючи на суттєве збільшення таких інцидентів.

Зі звіту НБУ випливає, що середня сума кожної фраудулентної транзакції виросла до 3065 грн у 2023 році з 2200 грн у 2022 році, що свідчить про зростаючі ризики для фінансової безпеки користувачів. Крім того, в Україні спостерігається зростання кількості активних платіжних карт, які за 2023 рік зросли на 13%, що свідчить про збільшення використання карткових розрахунків.

НБУ також відзначає зростання частки збитків, завданих операторами поштового зв'язку та іншими небанківськими фінансовими організаціями, які мають право на випуск та приймання платежів електронними засобами. У 2023 році ці збитки склали 0,4% від загальної суми, а за кількістю випадків – 0,2%.

Для захисту своїх фінансових активів НБУ рекомендує громадянам дотримуватися певних правил безпеки:

тримати в секреті SMS-коди від банків та мобільних операторів, три цифри на обороті картки (CVV-код), логіни та паролі від інтернет-банкінгу;

перш ніж вводити кудись дані платіжної картки або паролі від інтернет-банкінгу, необхідно перевірити URL-адресу ресурсу; адже будь-які відмінності можуть свідчити, що користувач опинився на фішинговому сайті.

Останні новини України:

Нагадаємо, що буде з курсом валют у квітні, яких цифр чекатиме в обмінниках.

Як повідомляла Politeka, у НБУ розмірковують про "відмову" від долара.

Також Politeka писала, що українцям розкрили скільки доларів можна купити в обмінниках.