По последним данным, за 2023 год количество случаев финансового обмана выросло на 25%, до 272 тысяч операций, что составляет значительную растущую тенденцию по сравнению с предыдущим периодом.

В 2023 году потери, вызванные мошенническими действиями с использованием платежных карт, достигли 833 млн грн, что на 73% превышает показатели 2022 года, сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

В течение года зафиксировано 272 тысяч случаев финансовых махинаций, что на 25% больше, чем годом ранее, указывая на существенное увеличение таких инцидентов.

Из отчета НБУ следует, что средняя сумма каждой фраудулентной транзакции выросла до 3065 грн в 2023 году с 2200 грн в 2022 году, что свидетельствует о возрастающих рисках для финансовой безопасности пользователей. Кроме того, в Украине наблюдается рост количества активных платежных карт, которые за 2023 год выросли на 13%, что свидетельствует об увеличении использования карточных расчетов.

НБУ также отмечает рост доли убытков, причиненных операторами почтовой связи и другими небанковскими финансовыми организациями, имеющими право на выпуск и прием платежей электронными средствами. В 2023 году эти убытки составили 0,4% от общей суммы, а по количеству случаев – 0,2%.

Для защиты своих финансовых активов НБУ рекомендует гражданам соблюдать определенные правила безопасности:

держать в секрете SMS-коды от банков и мобильных операторов, три цифры на обороте карты (CVV-код), логины и пароли от интернет-банкинга;

прежде чем вводить куда-либо данные платежной карты или пароли от интернет-банкинга, необходимо проверить URL-адрес ресурса; ведь любые отличия могут свидетельствовать, что пользователь оказался на фишинговом сайте.

Последние новости Украины:

Напомним, что будет с курсом валют в апреле, каких цифр будет ждать в обменниках.

Как сообщала Politeka, в НБУ размышляют об "отказе" от доллара.

Также Politeka писала, что украинцам раскрыли, сколько долларов можно купить в обменниках.