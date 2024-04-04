Це порушення не лише шкодить довкіллю, а й вашому здоров’ю - до того ж, це може призвести до серйозних юридичних наслідків тому встановлені штрафи.

В Україні діє велика кількість штрафів. Міністерство юстиції нагадало громадянам про те, що в Україні заборонено спалювати листя та суху траву, а також розповіло про можливі штрафи за порушення цього правила. Спалювання сухої рослинності має серйозні наслідки для навколишнього середовища.

Порушення вимог щодо пожежної безпеки в лісах передбачає штрафи:

для громадян: від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1530 до 4590 гривень);

для посадових осіб: від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4590 до 15300 гривень).

Також передбачено штрафи за знищення або пошкодження лісових масивів внаслідок необережного поводження з вогнем:

для громадян: від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4590 до 15300 гривень);

для посадових осіб: від 630 до 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 10710 до 30600 гривень).

Також передбачено штрафи за знищення або пошкодження лісових масивів внаслідок необережного поводження з вогнем:

для громадян: від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4590 до 15300 гривень);

для посадових осіб: від 630 до 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 10710 до 30600 гривень).

Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом в Україні караються (ст. 245 ККУ):

штрафом від 5400 до 9000 НМДГ (91800 до 153000 грн);

або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років;

або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки караються: позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

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