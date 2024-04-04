Это нарушение не только вредит окружающей среде, но и вашему здоровью – к тому же, это может привести к серьезным юридическим последствиям установленных штрафов.

В Украине действует большое количество штрафов. Министерство юстиции напомнило гражданам о том, что в Украине запрещено сжигать листья и сухую траву, а также рассказало о возможных штрафах за нарушение этого правила. Сжигание сухой растительности имеет серьезные последствия для окружающей среды.

Нарушение требований по пожарной безопасности в лесах предусматривает штрафы:

для граждан: от 90 до 270 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1530 до 4590 гривен);

для должностных лиц: от 270 до 900 тысяч рублей (от 4590 до 15300 гривен).

Также предусмотрены штрафы за уничтожение или повреждение лесных массивов в результате неосторожного обращения с огнем:

для граждан: от 270 до 900 тысяч рублей (от 4590 до 15300 гривен);

для должностных лиц: от 630 до 1800 тысяч рублей (от 10710 до 30600 гривен).

Также предусмотрены штрафы за уничтожение или повреждение лесных массивов в результате неосторожного обращения с огнем:

для граждан: от 270 до 900 тысяч рублей (от 4590 до 15300 гривен);

для должностных лиц: от 630 до 1800 тысяч рублей (от 10710 до 30600 гривен).

Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или другим общеопасным способом в Украине наказываются (ст. 245 УКУ):

штрафом от 5400 до 9000 НМДГ (91 800 до 153 000 грн);

или ограничением свободы сроком от 2 до 5 лет;

или лишением свободы сроком от 2 до 5 лет.

Те же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных или другие тяжкие последствия наказываются: лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

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