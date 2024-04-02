У другому читанні законопроєкт, що стосується виключення статусу «обмежено придатний», отримав підтримку від Ради. Тепер Володимир Зеленський підписав цей закон.

Особи, які раніше визнавалися обмежено придатними, тепер повинні будуть пройти повторний медичний огляд.

Законопроєкт №10313, що передбачає такі зміни, був підтриманий депутатами 21 березня у другому читанні. Згідно з ним, чоловіки, які отримали висновок ВЛК про обмежену придатність, мають пройти повторний медогляд протягом дев’яти місяців після введення закону в дію.

Наталія Калмикова, заступниця міністра оборони, у програмі «Єдині новини» пояснила, що після цього переогляду обмежено придатних не буде. Вона зазначила, що військово-лікарська комісія не буде видавати такі висновки.

Калмикова також підкреслила, що ці зміни полегшать життя десяткам тисяч людей. Вона зауважила, що родичі військових і самі військовослужбовці надсилали звернення щодо цього питання, як до Міністерства оборони, так і до інших органів влади.

Раніше Politeka також писала про чоловіка, який відмовився від призову через "годування худоби". Йдеться про жителя Закарпаття, який відмовився воювати через те, що потрібно дивитися за дітьми та худобою.

До слова, за висновком ВЛК цей чоловік придатний до служби. Що вирішив суд після його аргументів можна дізнатися у статті.

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