Во втором чтении законопроект, касающийся исключения статуса «ограниченно пригоден», получил поддержку от Совета. Теперь Владимир Зеленский подписал этот закон.

Лица, ранее признававшиеся ограниченно пригодными, теперь должны будут пройти повторное медицинское освидетельствование.

Законопроект №10313, предусматривающий такие изменения, был поддержан депутатами 21 марта во втором чтении. Согласно ему, мужчины, получившие заключение ВЛК об ограниченной пригодности, должны пройти повторный медосмотр в течение девяти месяцев после введения закона в действие.

Наталья Калмыкова, заместитель министра обороны, в программе «Единые новости» пояснила, что после этого пересмотра ограничено годных не будет. Она отметила, что военно-врачебная комиссия не будет издавать такие выводы.

Калмыкова также подчеркнула, что эти изменения облегчат жизнь десяткам тысяч человек. Она отметила, что родственники военных и сами военнослужащие посылали обращение по этому вопросу, как в Министерство обороны, так и в другие органы власти.

Ранее Politeka также писала о мужчине, который отказался от призыва из-за "кормления скота". Речь идет о Закарпатье, который отказался воевать из-за того, что нужно смотреть за детьми и скотом.

К слову, по заключению ВЛК, этот мужчина пригоден к службе. Что решил суд после его аргументов можно узнать в статье .

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