На Закарпатті чоловік винахідливо вигадав приводи, щоб уникнути мобілізації. Він представив декілька аргументів перед військовою комісією, які, на його думку, мали б виключити його зі списку мобілізованих. Ці аргументи були викладені в рішенні Тячівського районного суду Закарпатської області, інформує ТСН.

Згідно з вироком суду, на 31 серпня 2023 року мешканець Закарпаття пройшов медичний огляд, під час якого було визнано його здатним до військової служби. Після цього йому було видано повістку, однак він вирішив відмовитися від мобілізації у письмовій формі.

Обвинувачений пояснив, що не планує йти на призов через те, що "він сам виховує дітей, адже їх мати перебуває за кордоном, і крім того, на господарстві залишилася худоба без догляду". За його словами, його колишня дружина не позбавлена батьківських прав.

Однак місцеві мешканці спільноти, де проживає чоловік, не підтвердили його твердження, що він самостійно виховує дітей, говорячи, що він живе зі співмешканкою.

За словами представника Центру комплектування, обвинувачений також заявив, що "боїться загинути" і тому відмовляється від мобілізації. Суд визнав чоловіка винним і засудив його до трьох років ув'язнення. Однак цей вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.

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