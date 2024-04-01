В Закарпатье мужчина изобретательно придумал поводы, чтобы избежать мобилизации. Он представил несколько аргументов перед военной комиссией, которые, по его мнению, должны исключить его из списка мобилизованных. Эти аргументы были изложены в решении Тячевского районного суда Закарпатской области, сообщает ТСН.

Согласно приговору суда, на 31 августа 2023 житель Закарпатья прошел медицинское освидетельствование, во время которого был признан его способным к военной службе. После этого ему была издана повестка, однако он решил отказаться от мобилизации в письменной форме.

Обвиняемый пояснил, что не планирует идти на призыв из-за того, что "он сам воспитывает детей, ведь их мать находится за границей, и, кроме того, на хозяйстве остался скот без присмотра". По его словам, его бывшая жена не лишена родительских прав.

Однако местные жители сообщества, где проживает мужчина, не подтвердили его утверждение, что он самостоятельно воспитывает детей, говоря, что он живет с сожительницей.

По словам представителя Центра комплектования, обвиняемый также заявил, что "боится погибнуть" и потому отказывается от мобилизации. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам заключения. Однако этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.