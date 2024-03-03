Військовозобов'язаним українцям, які не з'явилися до ТЦК після отримання повістки може загрошувати покарання у вигляді штрафу.

Неявка в Територіальний центр комплектування за повісткою може призвести до адміністративної відповідальності для військовозобов'язаного, інформує керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков в інтерв’ю Telegraf.

Відповідно до законодавства, особа, яка не з'являється за вказаною повісткою, може бути оштрафована на суму від 3,4 до 5,1 тисяч гривень.

Мирослав Волков підкреслив, що отримання повістки, яка вимагає прибуття до Територіального центру комплектування з метою уточнення військово-облікових даних, є обов'язковим для всіх військовозобов'язаних. Якщо особа не з'являється після отримання повістки, її дані передаються до Нацполіції для розшуку.

Військовозобов'язаний, якого знайдуть після розшуку, підпадає під статтю 210 частина 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після складання адміністративного протоколу і сплати штрафу, йому все одно доведеться уточнювати свої військові дані. У разі придатності до військової служби він може бути направлений на проходження військово-лікарської комісії.

Якщо військовозобов'язаний визнається придатним, його морально-психологічні якості будуть оцінені фахівцями групи морально-психологічного забезпечення. Лише після цього буде прийнято рішення щодо його призову до Збройних Сил України.

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