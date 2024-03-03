Военнообязанным украинцам, не явившимся в ТЦК после получения повестки может грозить наказание в виде штрафа.

Неявка в Территориальный центр комплектования по повестке может привести к административной ответственности для военнообязанного, сообщает руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью Telegraf.

Согласно законодательству, лицо, не появляющееся по указанной повестке, может быть оштрафовано на сумму от 3,4 до 5,1 тысячи гривен.

Мирослав Волков подчеркнул, что получение повестки, требующей прибытия в Территориальный центр комплектования с целью уточнения военно-учетных данных, обязательно для всех военнообязанных. Если человек не появляется после получения повестки, его данные передаются в Нацполицию для розыска.

Военнообязанный, найденный после розыска, подпадает под статью 210 часть 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. После составления административного протокола и уплаты штрафа ему все равно придется уточнять свои военные данные. В случае пригодности военной службы он может быть направлен на прохождение военно-врачебной комиссии.

Если военнообязанный признается подходящим, его морально-психологические свойства будут оценены специалистами группы морально-психологического обеспечения. Только после этого будет принято решение о его призыве в Вооруженные Силы Украины.

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