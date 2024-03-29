Учасник боїв за Україну, представник 3-ї штурмової бригади "Барсік", наголосив, що українцям необхідно знову об'єднатися, поки це не стало запізно.

Росіянин, який від 2014 року воює за Україну, боєць 3 штурмової бригади "Барсік" розповів про своє розчарування, щодо поводження цивільних українців. Так, в інтерв'ю ТСН захисник України зізнався, що його розчаровує у цивільних українцях.

Учасник боїв за Україну, представник 3-ї штурмової бригади "Барсік", наголосив, що українцям необхідно знову об'єднатися, як це було у 2022 році, щоб здолати Росію. Він зазначив, що на початку конфлікту народ був дуже солідарним і активно допомагав військовим, але зараз цього бракує.

Боєць висловив сподівання, що люди розумітимуть, що війна відбувається не лише на Донбасі, а в усій країні, і що перемогти можна лише завдяки спільним зусиллям.

"Хотілось би, щоб люди розуміли, що війна не десь там на Донбасі, а у нашій країні. Щоб вони розуміли, що ми можемо перемогти, якщо всі на це працюватимуть. Люди, які не на фронті, мають допомагати. От коли вся країна стане, як один кулак, як це було на початку війни. Тоді несли військовим все, що можна. А потім розслабились. От якби всі знову були єдиним кулаком, було б легше. Коли ти повертаєшся у цивільне життя - ти хочеш бачити людей, які тобі допомагають. А ти бачиш тих, кому однаково, і дивишся на них, як на лайно. А так не хочеться - бо ми воюємо за цих людей, за цю країну", - сказав він.

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