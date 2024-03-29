Россиянин, с 2014 года воюющий за Украину, боец ​​3 штурмовой бригады "Барсик" рассказал о своем разочаровании относительно обращения гражданских украинцев. Да, в интервью ТСН защитник Украины признался, что его разочаровывает в гражданских украинцах.

Участник боев за Украину, представитель 3-й штурмовой бригады "Барсик", подчеркнул, что украинцам необходимо снова объединиться, как это было в 2022 году, чтобы одолеть Россию. Он отметил, что в начале конфликта народ был очень солидарным и активно помогал военным, но сейчас этого не хватает.

Боец выразил надежду, что люди будут понимать, что война происходит не только на Донбассе, а по всей стране, и что победить можно только благодаря общим усилиям.

"Хотелось бы, чтобы люди понимали, что война не где-то там на Донбассе, а в нашей стране. Чтобы они понимали, что мы можем победить, если все на это будут работать. Люди, которые не на фронте, должны помогать. Вот когда вся страна станет, как один кулак, как это было в начале войны… Тогда несли военным все, что можно… А потом расслабились… Вот если бы все снова были единственным кулаком, было бы легче… Когда ты возвращаешься в гражданскую жизнь – ты хочешь видеть людей, которые тебе помогают. А ты видишь тех, кому все равно, и смотришь на них, как на дерьмо. А так не хочется - потому что мы воюем за этих людей, за эту страну", - сказал он.

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