Водночас українські роботодавці з 1 квітня почали отримувати збільшені компенсації за працевлаштування певних категорій людей та багатьох з них чекають штрафи.

У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з першого квітня в Україні відбулося зростання штрафів за порушення законодавства у сфері праці. Тепер розмір штрафів починається від 8 000 гривень. Наприклад, за виплату зарплати без урахування податків та внесків на соціальне страхування, сума штрафу може досягти 80 000 гривень.

Серед інших порушень, які тягнуть за собою таке ж серйозне фінансове покарання, експерти виокремлюють:

Роботу без укладеного трудового договору або контракту; Оформлення на часткову зайнятість або за договором без фіксованого робочого часу, якщо реально працівник працює повний день.

З початку квітня 2024 року штраф за такі порушення становить 80 000 гривень. Однак юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які сплачують єдиний податок перших трьох груп, можуть отримати лише попередження.

Штраф у розмірі 128 000 гривень загрожує роботодавцям за перешкоджання або недопуск до перевірок на виявлення таких порушень. Штраф у 16 000 гривень застосовується за недотримання мінімальних гарантій оплати праці для кожного працівника. Крім того, за затримку виплат або неповну виплату зарплати, а також за перешкоджання перевіркам з питань дотримання трудового законодавства передбачено штраф у розмірі 24 000 гривень.

За порушення умов щодо кількості договорів з нефіксованим робочим часом або за ведення неправдивого обліку таких годин нараховується штраф у розмірі, що втричі перевищує мінімальну зарплату. Роботодавці, які не дотримуються законних гарантій і пільг для мобілізованих працівників, зобов'язані сплатити 32 000 гривень за кожне таке порушення, при цьому юридичним особам та ФОП на спрощеній системі оподаткування може бути винесено попередження.

Загалом, за порушення вимог трудового законодавства тепер передбачено штраф у розмірі 8 000 гривень, а за повторне порушення протягом року - 16 000 гривень.

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