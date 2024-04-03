В то же время, украинские работодатели с 1 апреля начали получать увеличенные компенсации за трудоустройство определенных категорий людей и многих из них ждут штрафы.

В связи с повышением минимальной заработной платы с 1 апреля в Украине произошел рост штрафов за нарушение законодательства в сфере труда. Теперь размер штрафов начинается от 8000 гривен. Например, за выплату зарплаты без учета налогов и взносов на социальное страхование сумма штрафа может достигнуть 80 000 гривен.

Среди других нарушений, которые влекут столь же серьезное финансовое наказание, эксперты выделяют:

Работу без заключенного трудового договора или контракта; Оформление на частичную занятость или по договору без фиксированного рабочего времени, если работник работает полный день.

С начала апреля 2024 штраф за такие нарушения составляет 80 000 гривен. Однако юридические лица и физические лица-предприниматели, уплачивающие единый налог первых трех групп, могут получить только предупреждение.

Штраф в размере 128 000 гривен грозит работодателям за препятствование или недопуск к проверкам на выявление таких нарушений. Штраф в 16000 гривен применяется за несоблюдение минимальных гарантий оплаты труда для каждого работника. Кроме того, за задержку выплат или неполную выплату зарплаты, а также за препятствование проверкам по соблюдению трудового законодательства предусмотрен штраф в размере 24 000 гривен.

За нарушение условий количества договоров с нефиксированным рабочим временем или за ведение ложного учета таких часов начисляется штраф в размере, втрое превышающем минимальную зарплату. Работодатели, не соблюдающие законные гарантии и льготы для мобилизованных работников, обязаны уплатить 32 000 гривен за каждое такое нарушение, при этом юридическим лицам и ФЛП на упрощенной системе налогообложения может быть вынесено предупреждение.

В целом за нарушение требований трудового законодательства теперь предусмотрен штраф в размере 8 000 гривен, а за повторное нарушение в течение года - 16 000 гривен.

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