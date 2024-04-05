Все, що вам потрібно знати про вирощування смачного аґрусу, можна знайти в цьому докладному посібнику з вирощування.

Агрус легко вирощувати, а всього лише один кущ винагородить вас масою ягід на термін до 15 років.

Як виростити аґрус?

Вирощуйте аґрус на вологому, але добре дренованому, родючому грунті, на відкритому сонці. Щорічно обрізайте кущі агрусу, щоб зберегти келихоподібну форму, а восени мульчуйте добре перепрілим компостом, гноєм або листовим перегною.

Як садити агрус?

Агрус не вибагливий, коли справа стосується типу ґрунту, але воліє, щоб він був добре дренованим і містив багато добре перепрілого гною або садового компосту.

Повне сонце найкраще, особливо для десертних видів, але вони дуже терпимі до тіні.

Весна чи осінь — найкращий час для посадки аґрусу з відкритою кореневою системою. Розміщуйте їх на відстані 1,5 м один від одного з проміжком 1,5 м між рядами.

Аґрус добре росте у великих контейнерах із ґрунтовим компостом. Мульчуйте поверхню, щоб захиститися від бур'янів.

Підгодуйте кущі агрусу ранньою весною сульфатом калію (дотримуйтесь інструкцій на упаковці) і рясно мульчуйте добре гноєм або компостом, що добре перепрів. Добре поливайте під час посухи.

Обрізка аґрусу проста. У липні чи серпні просто обріжте м'які пагони цього сезону до двох чи трьох листків від основи. Щоб запобігти появі плісняви, тримайте центр куща відкритим.

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