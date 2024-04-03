Червону цибулю можна виростити з крихітних цибулин, званих цибуля-сівками, які висаджують, як тільки грунт стає готовим до обробки.

Якщо ви вирощуєте червону цибулю з насіння, сійте її у приміщенні за вісім-десять тижнів до останніх середніх заморозків у вашому регіоні.

Цибульні рослини токсичні для свійських тварин, тому майте це на увазі, вирощуючи їх у приміщенні або на відкритому повітрі.

Як садити червону цибулю?

Ви можете виростити червону цибулю з насіння, але цей метод, як правило, трохи складний. Вирощування з насіння може бути утруднене через випрівання, якому схильна розсада цибулі. Або ви можете придбати для початку саджанці або набори, що є невеликими цибулинами цибулі, посіяні минулого року.

Коли садити?

Червону цибулю-сіянку висаджують у відкритий ґрунт навесні, як тільки можна буде обробити землю. Також можна посадити червону цибулю восени і перезимувати її до весни.

Вибір місця для посадки. Садіть червону цибулю на сонячній ділянці з добре дренованим ґрунтом, багатим на органічні речовини, які забезпечують поживні речовини і утримують вологу в ґрунті.

Якщо у вас погано дреновані глинисті ґрунти, вирощуйте червону цибулю на піднятих грядках або контейнерах.

Відстань, глибина та підтримка. Садіть червону цибулю на невелику глибину та рядами на відстані. Ви можете посадити їх ближче один до одного, щоб отримати врожай молодих рослин, як зелена цибуля.

Червоній цибулі потрібно якнайбільше сонячного світла. Ваші рослини повинні отримувати щонайменше шість-вісім годин повного сонця щодня.

Цибуля найкраще росте в пухкому ґрунті з гарним дренажем та великою кількістю органічних речовин. Ідеальний pH ґрунту для червоної цибулі становить від 6,0 до 7,0.

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