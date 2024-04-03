Красный лук можно вырастить из крошечных луковиц, называемых лук-севками, которые высаживают, как только почва становится готовой к обработке.

Если вы выращиваете красный лук из семян, сейте его в помещении за восемь-десять недель до последних средних заморозков в вашем регионе.

Луковые растения токсичны для домашних животных, поэтому имейте это в виду, выращивая их в помещении или на открытом воздухе.

Как сажать красный лук?

Вы можете вырастить красный лук из семян, но этот метод, как правило, немного сложен. Выращивание из семян может быть затруднено из-за выпревания, которому подвержена рассада лука. Или вы можете приобрести для начала саженцы или наборы, представляющие собой небольшие луковицы лука, посеянные в прошлом году.

Когда сажать?

Красный лук-севок высаживают в открытый грунт весной, как только можно будет обработать землю. Также можно посадить красный лук осенью и перезимовать его до весны.

Выбор места для посадки. Сажайте красный лук на солнечном участке с хорошо дренированной почвой, богатой органическими веществами, которые обеспечивают питательные вещества и удерживают влагу в почве.

Если у вас плохо дренированные глинистые почвы, выращивайте красный лук на приподнятых грядках или в контейнерах.

Расстояние, глубина и поддержка. Сажайте красный лук на небольшую глубину и рядами на расстоянии. Вы можете посадить их ближе друг к другу, чтобы получить урожай молодых растений как зеленый лук.

Красному луку нужно как можно больше солнечного света. Ваши растения должны получать как минимум шесть-восемь часов полного солнца каждый день.

Лук лучше всего растет в рыхлой почве с хорошим дренажем и большим количеством органических веществ. Идеальный pH почвы для красного лука составляет от 6,0 до 7,0.

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