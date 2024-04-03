Відповідні зміни про додаткові дні у відпустці для українських громадян зазначені в урядовій постанові від 29 березня 2024 р. № 356.

Додатковий відпочинок чекає частину працюючих українців. Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку надання відпустки по догляду за немовлям при народженні дитини. Згідно з урядовою постановою від 29 березня 2024 року № 356, деяким категоріям осіб, які мають право на цю відпустку, тепер необхідно підтверджувати своє право заявою від матері дитини.

Зазначені зміни не стосуються безпосередньо осіб, які мають право на декретну відпустку. Серед них залишаються:

чоловік жінки, що народила дитину;

фактичний батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю, але має спільне проживання, веде спільне господарство та має взаємні права та обов'язки;

баба, дід або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю чи батьком.

Раніше батькам, які не мали офіційного шлюбу з матір’ю дитини, але проживали разом, треба було надати документи для реєстрації народження дитини.

Тепер вони повинні підтвердити своє право на відпустку шляхом:

свідоцтва про народження дитини, де вказано, що вони є батьками;

письмової заяви від матері, що підтверджує спільне проживання, господарювання та взаємні права та обов'язки.

Повнолітні родичі дитини, які виховують дитину разом з одиничною матір'ю або батьком, також можуть користуватися відпусткою по догляду. Однак тепер їм також потрібна письмова заява від матері чи батька дитини.

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