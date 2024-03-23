Згідно з прогнозами МВФ, середня номінальна зарплата в Україні у 2024 році має бути підвищена.

Навіть у контексті складної економічної ситуації зарплати українців продовжують зростати. За 2022 рік реальна заробітна плата в Україні збільшилася на 4,6%, і цей тренд щорічно продовжується. Про це повідомили у МВФ. Там прогнозують зростання зарплат, але інфляція вплине на виплати українців.

Реальне зростання заробітної плати прямо залежить від інфляції. Наприклад, у 2023 році збільшення зарплати було меншим через високі інфляційні процеси - середньорічна інфляція у 2023 році склала 12,9%, тому реальна заробітна плата зросла лише на 6,4%.

Відповідно до прогнозів МВФ, середня номінальна зарплата в Україні у 2024 році має бути підвищена на 16,9%. У 2023 році аналогічний показник зростання склав 20,1%.

Щобільше, зарплата буде збільшуватись і надалі. У 2025 році вона може зрости на 15,9%, а у 2026 році – на 13,3%, у 2027 році на 10,5%.

Проте важливо враховувати, що інфляція у 2024 році очікується сповільненою, до 6,4%. Тому реальне зростання заробітної плати має скласти 9,8%.

У МВФ вважають, що у 2025 році інфляція має знову зрости і сягнути 7,6%. При цьому реальна зарплата збільшиться аж на 7,8%. У 2026 році рівень інфляції зменшиться до 6,2%, а отже дійсна заробітна плата стане більшою на 6,7%.

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