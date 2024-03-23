Согласно прогнозам МВФ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2024 году должна быть повышена.

Даже в контексте сложной экономической ситуации зарплаты украинцев продолжают расти. За 2022 год реальная заработная плата в Украине увеличилась на 4,6% и этот тренд ежегодно продолжается. Об этом сообщили в МВФ. Там прогнозируют рост зарплат, но инфляция повлияет на выплаты украинцев.

Реальный рост заработной платы напрямую зависит от инфляции. Например, в 2023 году увеличение зарплаты было меньше из-за высоких инфляционных процессов - среднегодовая инфляция в 2023 году составила 12,9%, поэтому реальная заработная плата выросла всего на 6,4%.

Согласно прогнозам МВФ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2024 году должна быть повышена на 16,9%. В 2023 году аналогичный показатель роста составил 20,1%.

Более того, зарплата будет увеличиваться и дальше. В 2025 году она может вырасти на 15,9%, а в 2026 году – на 13,3%, в 2027 году – на 10,5%.

Однако важно учитывать, что инфляция в 2024 году ожидается замедленной до 6,4%. Потому реальный рост заработной платы должен составить 9,8%.

В МВФ считают, что в 2025 году инфляция должна снова вырасти и достичь 7,6%. При этом реальная зарплата увеличится на 7,8%. В 2026 году уровень инфляции уменьшится до 6,2%, а значит действительная заработная плата станет больше на 6,7%.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.