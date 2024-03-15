За даними Державної служби зайнятості (ДСЗ), середній дохід станом на 1 березня 2024 року включає багато професій.

Не тільки IT-фахівці та керівники можуть похвалитися великими зарплатами в Україні. Також значний дохід отримують медіабайери, експерти з продажу нерухомості, досвідчені гірники, спеціалісти з обслуговування авто та професійні водії.

Згідно з інформацією від Work.ua, середній дохід в країні зріс на 500 грн за останній місяць, досягнувши позначки 20 тис. грн. Найвищі зарплати пропонуються в Київській області — в середньому 22 тис. грн.

Найбільш оплачуваними виявились вакансії в Силах оборони України, де заробітна плата розвідників, гранатометників, пілотів дронів, снайперів, стрільців може перевищувати 70 тис. грн.

В цивільному секторі крім IT-спеціалістів та керівників, високі заробітки також можна знайти в декількох інших галузях.

Де зарплати є найвищими

Портал з пошуку роботи вказує, що в лютому високі заробітки мали медіабайери (50 тис. грн), міжнародні водії (45 тис. грн), а також керамісти, рихтувальники, стоматологи, тонувальники з зарплатами по 40 тис. грн.

За даними Державної служби зайнятості (ДСЗ), середній дохід станом на 1 березня 2024 року, окрім вищезгаданих професій, включав:

пластичних хірургів (40 тис. грн);

монтажників-складальників алюмінієвих конструкцій (36 тис. грн);

інкасаторів-водіїв (28,5 тис. грн);

електромеханіків з обслуговування підіймальних установок (28,17 тис. грн);

фарбувальників у текстильній індустрії (27 тис. грн);

технологів у видавничо-поліграфічному виробництві (25 тис. грн).

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Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.

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