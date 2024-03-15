По данным Государственной службы занятости (ГСЗ), средний доход по состоянию на 1 марта 2024 года, включает многие профессии.

Не только IT-специалисты и руководители могут похвастаться большими зарплатами в Украине. Также значительный доход получают медиабайеры, эксперты по продаже недвижимости, опытные горняки, специалисты по обслуживанию автомобилей и профессиональные водители.

Согласно информации от Work.ua, средний доход в стране вырос на 500 грн за последний месяц, достигнув отметки в 20 тыс. грн. Самые высокие зарплаты предлагаются в Киевской области – в среднем 22 тыс. грн.

Наиболее оплачиваемыми оказались вакансии в Силах обороны Украины, где заработная плата разведчиков, гранатометчиков, пилотов дронов, снайперов, стрелков может превышать 70 тыс. грн.

В гражданском секторе кроме IT-специалистов и руководителей высокие заработки также можно найти в нескольких других отраслях.

Где зарплаты самые высокие

Портал по поиску работы указывает, что в феврале высокими заработками были медиабайеры (50 тыс. грн), международные водители (45 тыс. грн), а также керамисты, рихтовщики, стоматологи, тонировщики с зарплатами по 40 тыс. грн.

По данным Государственной службы занятости (ГСЗ), средний доход по состоянию на 1 марта 2024 года, кроме вышеупомянутых профессий, включал:

пластических хирургов (40 тыс. грн);

монтажников-сборщиков алюминиевых конструкций (36 тыс. грн);

инкассаторов-водителей (28,5 тыс. грн);

электромехаников по обслуживанию подъемных установок (28,17 тыс. грн);

красителей в текстильной промышленности (27 тыс. грн);

технологов в издательско-полиграфическом производстве (25 тыс. грн.).

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.