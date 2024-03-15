Не только IT-специалисты и руководители могут похвастаться большими зарплатами в Украине. Также значительный доход получают медиабайеры, эксперты по продаже недвижимости, опытные горняки, специалисты по обслуживанию автомобилей и профессиональные водители.
Согласно информации от Work.ua, средний доход в стране вырос на 500 грн за последний месяц, достигнув отметки в 20 тыс. грн. Самые высокие зарплаты предлагаются в Киевской области – в среднем 22 тыс. грн.
Наиболее оплачиваемыми оказались вакансии в Силах обороны Украины, где заработная плата разведчиков, гранатометчиков, пилотов дронов, снайперов, стрелков может превышать 70 тыс. грн.
В гражданском секторе кроме IT-специалистов и руководителей высокие заработки также можно найти в нескольких других отраслях.
Где зарплаты самые высокие
Портал по поиску работы указывает, что в феврале высокими заработками были медиабайеры (50 тыс. грн), международные водители (45 тыс. грн), а также керамисты, рихтовщики, стоматологи, тонировщики с зарплатами по 40 тыс. грн.
По данным Государственной службы занятости (ГСЗ), средний доход по состоянию на 1 марта 2024 года, кроме вышеупомянутых профессий, включал:
- пластических хирургов (40 тыс. грн);
- монтажников-сборщиков алюминиевых конструкций (36 тыс. грн);
- инкассаторов-водителей (28,5 тыс. грн);
- электромехаников по обслуживанию подъемных установок (28,17 тыс. грн);
- красителей в текстильной промышленности (27 тыс. грн);
- технологов в издательско-полиграфическом производстве (25 тыс. грн.).
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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.
Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.
Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.