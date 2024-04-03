Дополнительный отдых ждет часть работающих украинцев. Кабинет Министров внес изменения в порядок предоставления отпуска по уходу за младенцем при рождении ребенка. Согласно правительственному постановлению от 29 марта 2024 г. № 356, некоторым категориям лиц, имеющих право на этот отпуск, теперь необходимо подтверждать свое право заявлением от матери ребенка.

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Указанные изменения не касаются непосредственно лиц, имеющих право декретный отпуск. Среди них остаются:

  • мужчина женщины, родившей ребенка;
  • фактический отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью, но имеет совместное проживание, ведет общее хозяйство и имеет взаимные права и обязанности;
  • бабушка, дед или другой совершеннолетний родственник ребенка, фактически осуществляющие уход за ребенком, мать или отец которого является одинокой матерью или отцом.

Раньше родителям, которые не имели официального брака с матерью ребенка, но проживали вместе, нужно было предоставить документы для регистрации рождения ребенка.

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Теперь они должны подтвердить свое право на отпуск путем:

  • свидетельства о рождении ребенка, где указано, что они родители;
  • письменного заявления от матери, подтверждающей совместное проживание, хозяйствование и взаимные права и обязанности.

Совершеннолетние родственники ребенка, воспитывающие ребенка вместе с единственной матерью или отцом, также могут пользоваться отпуском по уходу. Однако теперь им также нужно письменное заявление от матери или отца ребенка.

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