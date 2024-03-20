Українцям не доводиться розраховувати на різке підвищення окладів – до обов'язкової індексації зарплат підлягають не всі.

Україські роботодавці повинні проводити щорічну індексацію зарплат для своїх працівників. У 2023 році цю функцію було заморожено, але у 2024 році Кабмін знову повернув обов1язок підвищувати зарплати. Хоча в Україні повернули обов'язкову індексацію зарплат, але помітного підвищення не буде. Про це сказано у листі Мінсоцполітики.

Так, українцям не доводиться розраховувати на різке підвищення окладів – обов'язковій індексації підлягають прибутки лише в межах прожиткового мінімуму (3028 грн).

Індексація зарплати в 2024 році здійснюється при перевищенні індексом споживчих цін порогу індексації на 103%, згідно з листом Мінсоцполітики від 4 січня 2024 р. № 2/0/214-24. Реальний розмір підвищення також залежить від того, як змінювалася зарплата протягом останніх двох років.

Якщо темпи інфляції у 2024 році залишаться на поточному рівні, індексація зарплати відбудеться вперше лише у квітні-травні. Проте, це стосується дуже невеликих сум - до 90 грн при інфляції близько 3%.

Згідно з Держбюджетом-2024, з 1 січня 2024 року обчислення індексу споживчих цін (ІСЦ) для індексації проводиться наростаючим підсумком. Однак, грудень-2023 буде базовим місяцем для розрахунків лише у тому випадку, якщо оклад працівника не підвищувався у січні 2024 року чи раніше. В іншому випадку базовим може стати саме січень-2024. Таким чином, суми індексації можуть зменшитися або взагалі обнулитися для тих працівників, чия зарплата вже зросла до рівня прожиткового мінімуму.

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