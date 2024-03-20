Украинцам не приходится рассчитывать на резкое повышение окладов – обязательной индексации зарплат подлежат не все.

Украинские работодатели должны проводить ежегодную индексацию зарплат для своих работников. В 2023 году эта функция была заморожена, но в 2024 году Кабмин снова вернул обязанность повышать зарплаты. Хотя в Украине вернули обязательную индексацию зарплат, но заметного повышения не будет. Об этом говорится в письме Минсоцполитики.

Так, украинцам не приходится рассчитывать на резкое повышение окладов – обязательной индексации подлежат прибыли только в пределах прожиточного минимума (3028 грн).

Индексация зарплаты в 2024 году производится при превышении индексом потребительских цен порога индексации на 103%, согласно письму Минсоцполитики от 4 января 2024 г. № 2/0/214-24. Реальный размер повышения также зависит от того, как изменялась зарплата за последние два года.

Если темпы инфляции в 2024 году останутся на текущем уровне, индексация зарплаты произойдет впервые только в апреле-мае. Однако это касается очень небольших сумм – до 90 грн при инфляции около 3%.

Согласно Госбюджету-2024, с 1 января 2024 года исчисление индекса потребительских цен (ИПЦ) для индексации производится нарастающим итогом. Однако декабрь 2023 будет базовым месяцем для расчетов только в том случае, если оклад работника не повышался в январе 2024 года или раньше. В противном случае базовым может стать именно январь-2024. Таким образом, суммы индексации могут уменьшиться или вообще обнулиться для тех работников, зарплата которых уже выросла до уровня прожиточного минимума.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

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