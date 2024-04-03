Про штрафи йдеться в статті 121 про "Порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу, правил користування ременями безпеки або мотошоломами".

В Україні існують штрафи за поширене порушення серед водіїв, а саме - за не використання ременя безпеки чи носіння мотошолома під час керування мотоциклом.

Це правило зафіксоване в статті 121, яка стосується "Порушення правил кермування або експлуатації транспортних засобів, а також правил використання ременів безпеки чи мотошоломів".

За таке порушення передбачений штраф у розмірі 510 грн за кожного не пристебнутого учасника руху. Якщо ж таке порушення призвело до дорожньо-транспортної пригоди, сума штрафу збільшується до 2400 – 8500 грн.

Це правило стосується не тільки водіїв, а й пасажирів, які сидять як спереду, так і ззаду.

Раніше існували виключення для певних категорій людей, таких як таксисти, інструктори водіння, інваліди та особи в спецтранспорті, яким було дозволено не використовувати ремінь безпеки. Проте з недавніми змінами в правилах дорожнього руху всім особам в автомобілі обов'язково потрібно бути пристебнутими.

Незважаючи на наявність подушок безпеки в автомобілі, важливо пам'ятати, що під час ДТП вони можуть бути небезпечними без використання ременя безпеки, оскільки можуть спричинити серйозні травми чи навіть переломи.

Додатково, серед водіїв існує тенденція використовувати "заглушки" для ременів безпеки, щоб уникнути неприємного звукового сигналу. Однак, слід зауважити, що значна кількість смертей у ДТП відбувається саме через ігнорування цього простого правила безпеки.

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