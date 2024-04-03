О штрафах говорится в статье 121 о "Нарушении правил управления или эксплуатации транспортного средства, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами".

В Украине существуют штрафы за распространенное нарушение среди водителей, а именно – за не использование ремня безопасности или ношение мотошлема во время управления мотоциклом.

Это правило зафиксировано в статье 121, которая касается "Нарушения правил вождения или эксплуатации транспортных средств, а также правил использования ремней безопасности или мотошлемов".

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 510 грн. за каждого не пристегнутого участника движения. Если же такое нарушение привело к ДТП, сумма штрафа увеличивается до 2400 – 8500 грн.

Это правило касается не только водителей, но и пассажиров, сидящих как спереди, так и сзади.

Ранее существовали исключения для некоторых категорий людей, таких как таксисты, инструкторы вождения, инвалиды и лица в спецтранспорте, которым было разрешено не использовать ремень безопасности. Однако с недавними изменениями в правилах дорожного движения всем лицам в автомобиле обязательно нужно пристегнуть.

Несмотря на наличие подушек безопасности в автомобиле, важно помнить, что во время ДТП они могут быть опасны без использования ремня безопасности, поскольку могут повлечь серьезные травмы или даже переломы.

Дополнительно, среди водителей существует тенденция использовать "заглушки" для ремней безопасности во избежание неприятного звукового сигнала. Однако следует отметить, что значительное количество смертей в ДТП происходит именно из-за игнорирования этого простого правила безопасности.

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