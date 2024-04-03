Водночас, попри поширену думку, що всі старі монети є цінними, насправді це не так - потрібно звертати увагу на особливості монети.

Українці мають шанс заробити пристойні суми, продавши колекціонерам старі 25-копійкові монети. Проте цікавість колекціонерів зосереджена лише на деяких випусках цих монет. Про це йдеться на спеціалізованому сайті "Монети-ягідки".

Зокрема, монету 1992 року варіанту 5.1Даг можна реалізувати за ціною від 5000 до 7000 грн, відзначають експерти вебсайту "Монети-ягідки". Її особливості включають:

округлий і великий середній зуб тризуба;

хвостик букви "Ї", що дотикається до нижньої частини букви "Н";

гроно №2, яке має форму тупокутного трикутника;

гладкий гурт без насічок.

Інша цінна монета, 25 копійок року 1992 варіанту 4БАМ, може бути продана за 3300-5000 грн. Вона відома завдяки опуклому щиту з вдавленим у нього тризубом на звороті.

Цей варіант, який нумізмати називають "Англійський чекан", є рідкісним через виробничу помилку - на аверсі випуклий щит і вдавлений тризуб. Помилка сталася через неправильне зображення рельєфу художниками, які, розробляючи ескізи, помилково затемнили фон і тризуб. На основі цих ескізів у Великобританії були створені пуансони для карбування, які пізніше були відправлені на Луганський верстатобудівний завод для виробництва монет.

Монета 25 копійок 2003 року варіанту 1ЕАм також є рідкістю і може бути продана приблизно за 2000 грн. Ця монета була викарбувана для щорічного набору Національного банку України, який так і не був випущений, тому монети потрапили в обіг. Здебільшого ці 25-копійкові монети, які продаються на аукціонах, були знайдені в гаманцях або скарбничках.

Важливо зазначити, що хоча деякі старі монети дійсно мають високу цінність, більшість із них, які можуть зберігатися у старих коробках українців, є звичайними металевими шматками, включаючи монети часів СРСР.

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Як повідомляла Politeka, Нацбанк виводить одразу кілька номіналів копійок.

Також Politeka писала, що колекціонери віддадуть понад 10 тисяч за українські 50 копійок.