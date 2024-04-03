В то же время, несмотря на распространенное мнение, что все старые монеты ценны, на самом деле это не так - нужно обращать внимание на особенности монеты.

У украинцев есть шанс заработать приличные суммы, продав коллекционерам старые 25-копеечные монеты. Однако любопытство коллекционеров сосредоточено только на некоторых выпусках этих монет. Об этом говорится на специализированном сайте "Монеты-ягодки".

В частности, монету 1992 варианта 5.1Даг можно реализовать по цене от 5000 до 7000 грн, отмечают эксперты вебсайта "Монеты-ягодки". Ее особенности включают:

округлый и большой средний зуб трезубца;

хвостик буквы "Ї", касающийся нижней части буквы "Н";

гроздь №2, имеющая форму тупоугольного треугольника;

гладкая группа без насечек.

Другая ценная монета, 25 копеек года 1992 г. варианта 4БАМ, может быть продана за 3300-5000 грн. Она известна благодаря выпуклому щиту с вдавленным в него трезубцем на обороте.

Этот вариант, который нумизматы называют "Английский чекан", редок из-за производственной ошибки - на аверсе выпуклый щит и вдавленный трезубец. Ошибка произошла из-за неправильного изображения рельефа художниками, разрабатывая эскизы, ошибочно затемнивших фон и трезубец. На основе этих эскизов в Великобритании были созданы пуансоны для чеканки, которые позже были отправлены на Луганский станкостроительный завод по производству монет.

Монета 25 копеек 2003 варианта 1ЕАм также является редкостью и может быть продана примерно за 2000 грн. Эта монета была отчеканена для ежегодного набора Национального банка Украины, который так и не был выпущен, поэтому монеты попали в обращение. В основном эти 25-копеечные монеты, которые продаются на аукционах, были найдены в кошельках или копилках.

Важно отметить, что хотя некоторые старые монеты действительно имеют высокую ценность, большинство из них, которые могут храниться в старых коробках украинцев, являются обычными металлическими кусками, включая монеты времен СССР.

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