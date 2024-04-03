У 2024 році Законом про держбюджет передбачено підвищення розміру мінімальної заробітної плати, що призведе до збільшення податку.

В Україні з 1 квітня 2024 року збільшився розмір мінімальної зарплати до 8000 гривень. Це позначиться на розмірі пенсій, соціальних виплат і податків. Стало відомо, на скільки збільшуться податки. Про це йдеться в Законі про держбюджет.

Особливо це стосується мінімального Єдиного страхового внеску (ЄСВ), який тепер становить 1760 гривень.

Підвищення мінімальної зарплати до 8000 гривень спричиняє також збільшення мінімального ЄСВ для ФОПів з 1562 до 1760 гривень, незалежно від їх прибутковості.

Розрахунок податків з мінімальної зарплати з 1 квітня виглядає наступним чином:

Заробітна плата – 8000 грн

ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) – 1440 грн (18%)

Військовий збір – 120 грн (1,5%)

ЄСВ – 1760 грн (22%)

Усього податків та внесків від одного працівника складає 3320 грн (ПДФО + ВЗ + ЄСВ), що робить загальну вартість роботодавця 9760 грн на місяць. "На руки" працівник отримує 6440 грн.

Підвищення мінімальної заробітної плати також торкнеться максимальної бази нарахування ЄСВ, яка з 1 квітня збільшується до 120 000 грн, з максимальною сумою ЄСВ у 26 400 грн.

Крім цього, для українців зросте штраф за роботу без офіційного оформлення (10 мінімальним зарплат) — з 71 000 він підніметься до 80 000 грн.Частина малого бізнесу традиційно виступає проти підвищення мінімальної заробітної плати, але навіть такі підприємці ніколи не протестували проти індексації заробітної плати в межах інфляції.

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