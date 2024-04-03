В Украине с 1 апреля 2024 увеличился размер минимальной зарплаты до 8000 гривен. Это отразится на размере пенсий, социальных выплат и налогов. Стало известно, на сколько увеличатся налоги. Об этом говорится в Законе о госбюджете.
Особенно это касается минимального Единого страхового взноса (ЕСВ), который теперь составляет 1760 гривен.
Повышение минимальной зарплаты до 8000 гривен приводит также к увеличению минимального ЕСВ для ФЛП с 1562 до 1760 гривен, независимо от их доходности.
Расчет налогов с минимальной зарплаты с 1 апреля выглядит следующим образом:
- Заработная плата – 8000 грн
- НДФЛ (налог на доходы физических лиц) – 1440 грн (18%)
- Военный сбор – 120 грн (1,5%)
- ЕСВ – 1760 грн (22%)
Всего налогов и взносов от одного работника составляет 3320 грн (НДФЛ + ВЗ + ЕСВ), что производит общую стоимость работодателя 9760 грн в месяц. "На руки" работник получает 6440 грн.
Повышение минимальной заработной платы также затронет максимальную базу начисления ЕСВ, которая с 1 апреля увеличивается до 120 000 грн, с максимальной суммой ЕСВ в 26 400 грн.
Кроме этого, для украинцев вырастет штраф за работу без официального оформления (10 минимальных зарплат) — с 71 000 он поднимется до 80 000 грн. Часть малого бизнеса традиционно выступает против повышения минимальной заработной платы, но даже такие предприниматели никогда не протестовали против индексации заработной платы в пределах инфляции.
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