В 2024 году Законом о госбюджете предусмотрено повышение размера минимальной заработной платы, что приведет к увеличению налога.

В Украине с 1 апреля 2024 увеличился размер минимальной зарплаты до 8000 гривен. Это отразится на размере пенсий, социальных выплат и налогов. Стало известно, на сколько увеличатся налоги. Об этом говорится в Законе о госбюджете.

Особенно это касается минимального Единого страхового взноса (ЕСВ), который теперь составляет 1760 гривен.

Повышение минимальной зарплаты до 8000 гривен приводит также к увеличению минимального ЕСВ для ФЛП с 1562 до 1760 гривен, независимо от их доходности.

Расчет налогов с минимальной зарплаты с 1 апреля выглядит следующим образом:

Заработная плата – 8000 грн

НДФЛ (налог на доходы физических лиц) – 1440 грн (18%)

Военный сбор – 120 грн (1,5%)

ЕСВ – 1760 грн (22%)

Всего налогов и взносов от одного работника составляет 3320 грн (НДФЛ + ВЗ + ЕСВ), что производит общую стоимость работодателя 9760 грн в месяц. "На руки" работник получает 6440 грн.

Повышение минимальной заработной платы также затронет максимальную базу начисления ЕСВ, которая с 1 апреля увеличивается до 120 000 грн, с максимальной суммой ЕСВ в 26 400 грн.

Кроме этого, для украинцев вырастет штраф за работу без официального оформления (10 минимальных зарплат) — с 71 000 он поднимется до 80 000 грн. Часть малого бизнеса традиционно выступает против повышения минимальной заработной платы, но даже такие предприниматели никогда не протестовали против индексации заработной платы в пределах инфляции.

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