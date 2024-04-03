Найближчим часом на українському ринку праці не очікується різкого зростання вакансій, навпаки, будуть частіше звільняти працівників.

Нещодавнє опитування Національного банку України показує, що попри відсутність радикальних змін у вакансіях та звільненнях на українському ринку праці деякі компанії планують змінювати свою робочу силу. У НБУ розкрили деталі.

Згідно з опитуванням, більшість підприємств сфери послуг планують залишати поточну кількість працівників, хоча також є плани наймати нових співробітників та звільняти частину персоналу. У промисловості та сфері послуг зберігатимуть свій штат, але деякі підприємства планують звільнення працівників частіше, ніж найм.

Незважаючи на це, Нацбанк передбачає зростання зарплат в Україні, які не лише номінальні, а й реальні. Це свідчить про збільшення купівельної спроможності українців, що зумовлено зростанням конкуренції між роботодавцями за кваліфікованими працівниками.

Число вакансій зростає. Проте підприємствам часто не вдається знайти спеціалістів із необхідними навичками через структурні перекоси на ринку праці. Ще до повномасштабної війни підприємства стикалися з проблемою пошуку кваліфікованих кадрів, а мобілізація та значна міграція ще більше ускладнили цей процес. Внаслідок цього безробіття скорочується, але дуже повільно.

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