В ближайшее время на украинском рынке труда не ожидается резкого роста вакансий, наоборот, будут чаще увольнять работников.

Недавний опрос Национального банка Украины показывает, что, несмотря на отсутствие радикальных изменений в вакансиях и увольнениях на украинском рынке труда, некоторые компании планируют менять свою рабочую силу. В НБУ раскрыли детали.

Согласно опросу, большинство предприятий сферы услуг планируют покидать текущее количество работников, хотя также есть планы нанимать новых сотрудников и увольнять часть персонала. В промышленности и сфере услуг будут сохранять свой штат, но некоторые предприятия планируют увольнение работников чаще, чем наем.

Несмотря на это, Нацбанк предусматривает рост зарплат в Украине, которые не только номинальны, но реальны. Это свидетельствует об увеличении покупательной способности украинцев, что обусловлено ростом конкуренции между работодателями за квалифицированными работниками.

Число вакансий растет. Однако предприятиям часто не удается найти специалистов с необходимыми навыками из-за структурных перекосов на рынке труда. Еще до полномасштабной войны предприятия сталкивались с проблемой поиска квалифицированных кадров, а мобилизация и значительная миграция еще больше усложнили этот процесс. В результате безработица сокращается, но очень медленно.

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