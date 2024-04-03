Сума грошової допомоги для українців складає 6660 гривень та виплачуватиметься протягом 3 місяців на кожного члена сім'ї.

Українцям призначпється різноманітна грошова допомога. Наприклад, Норвезька рада у справах біженців оголосила про запуск програми грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб та жителів регіонів, що зазнали збитків від воєнних дій. Міністерство інтеграції повідомляє, що реєстрація на грошову допомогу вже розпочалася.

Встановлено розмір грошової допомоги в сумі 6660 грн, яка буде розподілена між учасниками програми протягом трьох місяців.

Кожен учасник або член сім'ї отримає місячну грошову допомогу в розмірі 2220 грн, причому максимальна підтримка надаватиметься на сім'ю до п'яти осіб. Основна увага призначена для надання грошової допомоги тим українцям, що перебувають у найскладніших умовах.

Для отримання грошової допомоги бенефіціари можуть використовувати банківські рахунки або отримати гроші через систему грошових переказів MoneyGram, якщо у них відсутній банківський рахунок.

Реєстрація на участь у програмі закінчилася 21 березня 2023 року, і наразі нові заявки не приймаються. Для отримання більш детальної інформації рекомендується звертатися за номером гарячої лінії Норвезької ради: 0 800 302 007.

Також завдяки співпраці Мінсоцполітики з Норвезькою радою у справах біженців додаткові виплати грошової допомоги отримають ще 50 тисяч українців. Грошова допомога призначена для підтримки вразливих категорій громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

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