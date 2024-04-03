Сумма денежной помощи для украинцев составляет 6660 гривен и будет выплачиваться в течение 3 месяцев на каждого члена семьи.

Украинцам назначается разнообразная денежная помощь. Например, Норвежский совет по делам беженцев объявил о запуске программы денежной помощи для внутренне перемещенных лиц и жителей регионов, понесших ущерб от военных действий. Министерство интеграции сообщает , что регистрация на денежную помощь уже началась.

Установлен размер денежной помощи в сумме 6660 грн., которая будет распределена между участниками программы в течение трех месяцев.

Каждый участник или член семьи получит месячное пособие в размере 2220 грн, причем максимальная поддержка будет предоставляться на семью до пяти человек. Основное внимание предназначено для предоставления денежной помощи тем украинцам, которые находятся в сложных условиях.

Для получения денежной помощи бенефициары могут использовать банковские счета или получить деньги через систему денежных переводов MoneyGram, если у них отсутствует банковский счет.

Регистрация на участие в программе закончилась 21 марта 2023 года, и новые заявки не принимаются. Для получения более подробной информации рекомендуется обращаться по номеру горячей линии Норвежского совета: 0800302007.

Также благодаря сотрудничеству Минсоцполитики с Норвежским советом по делам беженцев дополнительные выплаты денежной помощи получат еще 50 тысяч украинцев. Денежная помощь предназначена для поддержки уязвимых категорий граждан Украины, пострадавших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

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