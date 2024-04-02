Ірина Бурбан-Коваленко приїхала до Львова у коротку відпустку - її вразила така кількість молодих та здорових чоловіків, які не йдуть до війська.

Ірина Бурбан-Коваленко, відома під позивним "Відьма", працює санітаром-інструктором у 82 окремій десантно-штурмовій бригаді. Вона зазначає, що найбільше сили їй додає донечка, яка чекає на неї вдома. Жінка емоційно висловилась про тмх, хто уникає мобілізації.

У коротку відпустку в Львові, щоб відпочити та провести час з донькою, Ірина звернула увагу на велику кількість молодих та здорових чоловіків у торговому центрі, які не служать у війську. Вона стверджує, що легко відрізняє своїх товаришів з армії від інших людей.

"Я бачу їхні очі. А також поведінка у натовпі: у натовп ми не заходимо, тримаємося стін. Яскраве світло нас разить в очі. І взуття. Я хоч і вбрана у цивільне, але взута я по іншому. І хлопці так само, вони забувають, що взуття треба міняти. Крім того, є й інші штучки", — каже вона.

Ірина застерігає тих, хто уникає служби в армії, наголошуючи на ризик того, що якщо російські війська зайдуть на територію України, вони можуть змусити українців воювати на боці ворога.

"У нашого ворога проводиться мобілізація. А також виготовляється БК, зброя та техніка. І нам потрібно захищатися, якщо ми не хочемо, щоби у Львові повторилося те, що було в Бучі. Якщо ми й далі будемо послуговуватися російськими наративами, що ТЦК – це зло, бо це – реально російські наративи, то росіянці дуже скоро прийдуть до Львова. І тоді будете їм розказувати, що добре, а що – не добре. Тільки вони вас слухати не будуть", - попереджає Ірина.

Вона закликає тих, хто боїться йти на війну, змінити своє ставлення і пам'ятати, що метою є не смерть, а перемога. Ірина підкреслює, що якщо сьогоднішні дорослі чоловіки ухилятимуться від мобілізації, завтра воювати доведеться їхнім дітям.

Джерело: Суспільне.

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