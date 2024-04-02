Ирина Бурбан-Коваленко приехала во Львов в короткий отпуск - ее поразило такое количество молодых и здоровых мужчин, которые не идут в армию.

Ирина Бурбан-Коваленко, известная под позывным "Ведьма", работает санитаром-инструктором в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Она отмечает, что больше всего силы ей придает дочь, которая ждет ее дома. Женщина эмоционально высказалась о тех, кто избегает мобилизации.

В короткий отпуск во Львове, чтобы отдохнуть и провести время с дочерью, Ирина обратила внимание на множество молодых и здоровых мужчин в торговом центре, которые не служат в армии. Она утверждает, что легко отличает своих товарищей из армии от других людей.

"Я вижу их глаза. А также поведение в толпе: в толпу мы не заходим, держимся стен. Яркий свет нас разит в глаза. И обувь. Я хоть и одета в гражданскую, но обута я по другому. И ребята так же, они забывают, что обувь нужно менять. Кроме того, есть и другие штучки", - говорит она.

Ирина предостерегает тех, кто избегает службы в армии, отмечая риск того, что если российские войска зайдут на территорию Украины, они могут заставить украинцев воевать на стороне врага.

"У нашего врага проводится мобилизация. А также производится БК, оружие и техника. И нам нужно защищаться, если мы не хотим, чтобы во Львове повторилось то, что было в Буче. Если мы и дальше будем пользоваться российскими нарративами, что ТЦК - это зло, потому что это реально российские нарративы, то россияне очень скоро придут во Львов. И тогда будете им рассказывать, что хорошо, а что – не хорошо. Только они вас слушать не будут", - предупреждает Ирина.

Она призывает тех, кто боится идти на войну, изменить свое отношение и помнить, что целью не смерть, а победа. Ирина подчеркивает, что если сегодняшние взрослые мужчины будут уклоняться от мобилизации, завтра воевать придется их детям.

Источник: Суспільне .

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