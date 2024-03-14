Известная украинская художница Евгения Гапчинская ждет своего мужа Дмитрия, вставшего на защиту государства от захватчиков, с первых дней вторжения в рф. Сейчас художник Дмитрий Гапчинский служит в ВСУ командиром отделения, недавно получил ранения и находится сейчас на лечении.

В интервью для ТСН он подчеркнул, что военные могут однажды закончиться, пока большая часть мужчин бежит от мобилизации. Тогда россия просто уничтожит украинцев, они не будут жалеть никого, это истина о которой многие уже забывают. Он также подчеркнул, что большей части воюющих украинцев уже через 40 лет и они с больными спинами.

Украинский военный отметил, что пока здоровые мужчины уклоняются от мобилизации и находятся в тылу, в окопах защищают страну лица старше 40 лет. Более того, у них скручены спины и больные колени, а поднимать тяжелое вооружение становится все труднее. Он выразил разочарование положением дел в тылу и выразил беспокойство за ситуацию на фронте из-за мобилизации.

"Там 40+ со скрученными спинами, а здесь молодежь пьет кофе. Когда смотришь, как нанимают адвокатов, чтобы они помогали отмазываться от ТЦК и говорить, какие они неправы – это очень странно. Потому что ты понимаешь, что на тебя валит мощная армия, в тылу проходит процесс, что не нужно идти и защищаться", - сказал Дмитрий Гапчинский.

Военный напомнил, что в то время, когда россияне открыто заявляют о своих намерениях уничтожить Украину как государство, украинцы ищут юридические поводы во избежание призыва в армию.

"В твою страну пришла война, беда. И по Конституции каждый должен защищать свою Родину. Но каждый начинает искать, где в законе сказано, что можно не защищать. То есть защищать должны военные, а я не военный. Это очень удивительно. Россия откровенно говорит. , что хочет уничтожить Украину. Вам говорят откровенным текстом – вас хотят убить. А вы ищете правовые нормы, чтобы не идти защищать себя. Вам сделали пояс безопасности ребята-военные. Но они могут в один день закончиться", - подчеркнул он.

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