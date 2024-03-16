После продолжительного пребывания в гражданской жизни, в 69 лет, Владимир Бутенко решил стать добровольцем в Вооруженных силах Украины.

Владимир Бутенко, 69-летний житель Хмельницкого, добровольно вступил в армию с целью ускорить победу Украины. В вооруженных силах он учит артиллеристов, используя свое образование и опыт.

Подполковник в отставке Владимир Бутенко рассказал Общественному свою историю возвращения в армию после 30 лет.

После продолжительного пребывания в гражданской жизни, в 69 лет, Владимир Бутенко решил стать добровольцем в Вооруженных силах Украины. Владимир Бутенко – офицер третьего поколения, окончивший артиллерийское командное высшее училище в семидесятых годах. После этого он работал в журналистике. Когда российская агрессия нарастала, он не сомневался.

"Когда я заканчивал службу в армии, я уже думал, что никогда не одену военную форму. Иначе не могло быть. Я сразу сказал, что нельзя ждать, когда сюда придет враг, когда они будут нас копняками гонять. Мы способны сами воевать и способны оказывать сопротивление", - сказал Владимир Бутенко.

Узнав о необходимости обучения артиллеристов, он присоединился к 23 отдельному батальону спецназначения. В ноябре 2022 г. он вышел на боевые позиции. Вместе с 23 отдельным батальоном спецназначения при президентской бригаде имени гетмана Богдана Хмельницкого он прошел бои в Бахмуте, Временном Яру и Дружковке.

Кроме того, Владимир Бутенко подготовил 180 артиллеристов за два года. Он подчеркнул, что мотивация важна в любом деле.

"Я всегда говорил им: цель – вернуться такими, какими вы уехали, без потерь", - отметил он.

За свою службу Владимир Бутенко был награжден "Знаком почета" за подготовку личного состава Вооруженных сил Украины. В своей жизни он достиг того, что хотел. У него есть сад, сын, который служит боевым полковником и построил дом.

Владимир Бутенко мечтает о победе Украины и делает все для этого. Говорит, что у украинцев просто нет другого выхода, иначе россияне уничтожат нашу нацию.

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