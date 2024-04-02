Пенсіонерам слід повідомляти ПФУ про зміни у статусі працевлаштування протягом 10 днів для уникнення автоматичного утримання частини пенсії.

Деякі пенсіонери продовжують працювати навіть після виходу на пенсію і можуть втратити частину своєї пенсійної виплати через це.

Про це детальніше повідомили у ПФУ.

Проте, є можливість уникнути таких втрат. Для цього потрібно вчасно повідомити Пенсійний фонд України (ПФУ). Якщо пенсіонер працює або розпочав підприємницьку діяльність, він повинен повідомити про це ПФУ протягом 10 днів. У разі несповіщення ПФУ автоматично зніме частину пенсії.

Подання заяви до Пенсійного фонду можливе через інтернет або відвідуванням відділення особисто. Доступ до електронного сервісу надається через особистий кабінет на сайті ПФУ.

ПФУ систематично перевіряє інформацію з державних реєстрів соціального страхування, а також баз даних юридичних та фізичних осіб-підприємців, тому приховати інформацію про зайнятість неможливо. Недотримання правил карається штрафами.

У випадку виявлення незадекларованої зайнятості, Пенсійний фонд зобов'язує повернути надміру отримані кошти. Якщо пенсіонер не поверне гроші добровільно, сума буде автоматично відрахована з майбутніх пенсійних виплат.

Для повернення зайвих виплачених коштів українським пенсіонерам, Пенсійний фонд України може "забирати" до 20% від суми пенсійних виплат.

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