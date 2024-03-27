Працюючі українці можуть здійснювати благодійні внески на користь певних пенсіонерів і вони отримуватимуть благодійну пенсію.

Працівники в Україні мають можливість здійснювати благодійні внески на користь конкретних пенсіонерів. Ці кошти будуть виплачені пенсіонерам як додаткова підтримка. Для здійснення такого платежу особі потрібно у платіжній інструкції у реквізиті "Призначення платежу" обов'язково вказати інформацію про пенсіонера. Про це повідомили ПФУ.

Для здійснення благодійного внеску на користь конкретного пенсіонера потрібно вказати такі дані у реквізиті "Призначення платежу":

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності);

номер паспорта громадянина України (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відповідну відмітку у паспорті).

Ці вимоги регулюються пунктом 4 постанови правління Пенсійного фонду України від 15 лютого 2023 року № 8-1 "Про затвердження Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові" (зі змінами).

З отриманих благодійних внесків 70% прямують безпосередньо до обраного пенсіонера, а решта суми розподіляється серед інших отримувачів пенсій.

Розмір благодійного внеску визначається на розсуд донора, оскільки чітких лімітів не встановлено. Ці внески забезпечують Пенсійний фонд України додатковими коштами, які використовуються для підтримки пенсійної системи країни.

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