Работающие украинцы могут осуществлять благотворительные взносы в пользу некоторых пенсионеров, и они будут получать благотворительную пенсию.

Работники в Украине могут осуществлять благотворительные взносы в пользу конкретных пенсионеров. Эти средства будут выплачены пенсионерам в качестве дополнительной поддержки. Для осуществления такого платежа лицу необходимо в платежной инструкции в реквизите "Назначение платежа" обязательно указать сведения о пенсионере. Об этом сообщили ПФУ.

Для осуществления благотворительного взноса в пользу конкретного пенсионера следует указать следующие данные в реквизите "Назначение платежа":

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии);

номер паспорта гражданина Украины (для лиц, которые по религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и имеют соответствующую отметку в паспорте).

Эти требования регулируются пунктом 4 постановления правления Пенсионного фонда Украины от 15 февраля 2023 г. № 8-1 "Об утверждении Порядка уплаты благотворительной пожертвования и выплаты ее части пенсионеру" (с изменениями).

Из полученных благотворительных взносов 70% направляются непосредственно к избранному пенсионеру, а остальная сумма распределяется среди других получателей пенсий.

Размер благотворительного взноса определяется по усмотрению донора, поскольку четкие лимиты не установлены. Эти взносы обеспечивают Пенсионный фонд Украины дополнительными средствами, которые используются для поддержки пенсионной системы страны.

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