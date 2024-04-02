Пенсионерам следует уведомлять ПФУ об изменениях в статусе трудоустройства в течение 10 дней во избежание автоматического удержания части пенсии.

Некоторые пенсионеры продолжают работать даже после выхода на пенсию и могут потерять часть своей пенсионной выплаты из-за этого.

Об этом подробнее сообщили в ПФУ.

Однако есть возможность избежать таких потерь. Для этого нужно своевременно уведомить Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Если пенсионер работает или приступил к предпринимательской деятельности, он должен сообщить об этом ПФУ в течение 10 дней. В случае неуведомления ПФУ автоматически снимет часть пенсии.

Подача заявления в Пенсионный фонд возможна через интернет или посещением отделения лично. Доступ к электронному сервису предоставляется через персональный кабинет на сайте ПФУ.

ПФУ систематически проверяет информацию из государственных реестров социального страхования, а также баз данных юридических и физических лиц-предпринимателей, поэтому скрыть информацию о занятости невозможно. Несоблюдение правил карается штрафами.

В случае выявления незадекларированной занятости, Пенсионный фонд обязывает вернуть излишне полученные средства. Если пенсионер не вернет деньги добровольно, то сумма будет автоматически отчислена из будущих пенсионных выплат.

Для возвращения лишних выплаченных средств украинским пенсионерам Пенсионный фонд Украины может "забирать" до 20% от суммы пенсионных выплат.

Последние новости Украины:

Напомним, благотворительная пенсия для украинских пенсионеров сколько получают от такой выплаты.

Как писала Politeka, индексация пенсий порадовала не всех пенсионеров.

Также Politeka сообщала, кого из пенсионеров ждет денежный бонус и о какой помощи идет речь.