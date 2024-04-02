Зазначимо, що обмеження поширюються не лише на весняний період, але й на інші сезони - тому українців можуть карати штрафами.

З початком весни в Україні традиційно вводяться нерестові заборони на риболовлю, щоб забезпечити збереження і відновлення рибних запасів. Ось головне, що потрібно знати про цьогорічні терміни заборон, штрафи за порушення, а також перелік водойм, де ловити рибу не можна.

У кожній області України терміни заборон на лов риби встановлюються окремими розпорядженнями. Загалом, в більшості регіонів, весняна заборона триватиме з 1 по 20 квітня, період, коли відбуватимуться роботи по реставрації водойм для забезпечення репродукції риб.

Літні обмеження на лов риби будуть активні з 10 по 17 червня і знову з 1 по 15 серпня, з метою захисту молодих особин.

Осінні заборони розпочнуться 20 серпня і завершаться 10 вересня. Далі, другий етап заборони відбудеться з 25 вересня по 10 жовтня, а завершальний період осінніх обмежень встановлено з 25 жовтня по 20 листопада.

Порушення термінів заборон на риболовлю тягне за собою штрафи, розмір яких варіюється від двох до десяти мінімумів доходів громадян для фізичних осіб, а для посадових осіб - від десяти до тридцяти мінімумів.

Серед найбільш коштовних порушень - незаконний лов форелі, кожен екземпляр якої коштуватиме порушнику 7 225 гривень. За вилов сома належить сплатити 5 117 гривень, за коропа - 3 706 гривень, а за білого амура та товстолобика - по 3 638 гривень.

Штрафи також передбачені за незаконний лов судака (3 587 гривень), щуки (3 468 гривень) та раків (3 332 гривень), що робить порушення правил риболовлі не тільки незаконним, а й збитковим заходом.

Джерело: Vikna.tv

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