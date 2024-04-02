Отметим, что ограничения распространяются не только на весенний период, но и на другие сезоны, поэтому украинцев могут наказывать штрафами.

С началом весны в Украине традиционно вводятся нерестовые запреты на рыбалку, чтобы обеспечить сохранность и восстановление рыбных запасов. Вот главное, что нужно знать о сроках запретов, штрафах за нарушения, а также перечень водоемов, где ловить рыбу нельзя.

В каждой области Украины сроки запретов на лов рыбы устанавливаются отдельными распоряжениями. В большинстве регионов весенний запрет продлится с 1 по 20 апреля, период, когда будут проходить работы по реставрации водоемов для обеспечения репродукции рыб.

Летние ограничения на лов рыбы будут активны с 10 по 17 июня и снова с 1 по 15 августа, с целью защиты молодых особей.

Осенние запреты начнутся 20 августа и завершатся 10 сентября. Далее второй этап запрета состоится с 25 сентября по 10 октября, а завершающий период осенних ограничений установлен с 25 октября по 20 ноября.

Нарушение сроков запретов на рыбалку влечет штрафы, размер которых варьируется от двух до десяти минимумов доходов граждан для физических лиц, а для должностных лиц – от десяти до тридцати минимумов.

Среди наиболее ценных нарушений - незаконная ловля форели, каждый экземпляр которой будет стоить нарушителю 7 225 гривен. За отлов сома следует оплатить 5 117 гривен, за карпа - 3 706 гривен, а за белого амура и толстолобика - по 3 638 гривен.

Штрафы также предусмотрены за незаконную ловлю судака (3 587 гривен), щуки (3 468 гривен) и раков (3 332 гривен), что делает нарушение правил рыбалки не только незаконным, но и убыточным мероприятием.

Источник: Vikna .tv

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