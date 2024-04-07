Частина наголошувала, що фінансово українцям вкрай важко забезпечити трьох дітей, решта нагадувала про те, що доводиться жити під час війни.

Днями в ефірі телемарафону прем'єр-міністр Денис Шмігаль заявив, що кожна сім'я повинна мати щонайменше трьох дітей. За це він одержав критику від українців, бо сам має двох дітей. Журналісти провели опитування і запитали перехожих, що вони про це думають.

Крім цього, у Кабміні пропонують не лише народжувати по троє дітей, а й думають збільшити цю суму майже в 10 разів і за народження першої дитини батьки отримуватимуть майже 400 тисяч гривень – 150 прожиткових мінімумів. Нині таких коштів у бюджеті немає.

Одна із опитаних відповіла, що краще витратити ці гроші на захист країни.

"Є зараз витрати, які мають насамперед закриватися. На ЗСУ та нашу тероборону. Мені здається, що багато українців хотіли б мати велику кількість дітей і це нереалістично. По-перше, люди бояться, бо ми живемо у небезпечний час. По-друге, фінансова нестабільність зупиняє", - додала жінка.

У коментарях українці погодились із думкою жінки. Частина наголошувала, що фінансово українцям вкрай важко забезпечити трьох дітей. Інші нагадували про те, що доводиться жити під час війни.

"Не проблема народити, проблема тих дітей забезпечувати", "Багатодітність можлива або в економічній країні або мусульманській", "Зараз важко і з однією дитиною", "Як взагалі можна народжувати у війну", "Стоїть питання взагалі про виживання, а тут закликають дітей народжувати”.

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