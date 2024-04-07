Часть подчеркивала, что финансово украинцам будет крайне тяжело обеспечить троих детей, остальные напоминали о том, что приходится жить во время войны.

На днях в эфире телемарафона премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что каждая семья должна иметь не менее троих детей. За это он получил критику от украинцев, потому что сам имеет двоих детей. Журналисты провели опрос и спросили у прохожих, что они об этом думают.

Кроме этого, в Кабмине предлагают не только рожать по трое детей, но и думают увеличить эту сумму почти в 10 раз и за рождение первого ребенка родители будут получать почти 400 тысяч гривен – 150 прожиточных минимумов. В настоящее время таких средств в бюджете нет.

Одна из опрошенных ответила, что лучше потратить эти деньги на защиту страны.

"Есть сейчас расходы, которые должны в первую очередь закрываться. На ВСУ и нашу терроборону. Мне кажется, что многие украинцы хотели бы иметь большое количество детей и это нереалистично. Во-первых, люди боятся, потому что мы живем в опасное время. Во-вторых, финансовая нестабильность останавливает", - добавила женщина.

В комментариях украинцы согласились с мнением женщины. Часть подчеркивала, что финансово украинцам будет крайне тяжело обеспечить троих детей. Остальные напоминали о том, что приходится жить во время войны.

"Не проблема родить, проблема тех детей обеспечивать", "Многодетность возможна либо в экономической сильно стране или мусульманской", "Сейчас тяжело и с одним ребенком", "Как вообще можно рожать в войну", "Стоит вопрос вообще о выживании, а здесь призывают детей рожать".

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