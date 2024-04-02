Спочатку виплати були продовжені для людей, які не мають змоги працювати, але це ще не всі категорії українців, яким пощастить.

З початку березня було розширено термін виплати допомоги на проживання для вразливих категорій населення ще на 6 місяців. Ця можливість надана для окремих груп осіб, які вже отримували цю допомогу протягом одного-двох років (принаймні 8 місяців).

Про це йдеться в повідомленні Урядового порталу.

Серед першочергових отримувачів є ті, хто не може працювати через обставини, пов'язані з доглядом за дітьми або важко хворими членами сім'ї, або мають обмежені доходи або взагалі їх не мають.

Згідно з повідомленням на Урядовому порталі, також на продовження допомоги на ще 6 місяців мають право наступні категорії осіб:

особи з тяжкими захворюваннями, які ще не отримали інвалідність (або члени їх родин);

діти, які перебувають під опікою, та опікунські сім'ї;

діти, які тимчасово перебувають у сім'ях родичів, знайомих, у прийомних сім'ях або дитячих будинках сімейного типу;

особи, що забезпечують догляд за дітьми віком до 3 років або з особливими потребами до 6 років;

сім'ї з дітьми до 18 років або до 23 років, які навчаються на повний день або за дуальною формою;

особи, які надають соціальні послуги не професійно;

студенти до 23 років;

особи з інвалідністю III групи;

сім'ї пенсіонерів.

Також право на отримання допомоги на додаткові 6 місяців мають особи, які досягли віку старше 55 років.

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