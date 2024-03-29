Грошова допомога буде надана з метою закупівлі необхідного для збільшення обсягів виробництва продуктів і грошового прибутку.

Рада Естонії з питань біженців в Україні продовжує надавати грошову допомогуу мешканцям декількох областей. Реєстрація на отримання грошової допомоги зараз доступна для жителів Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей.

Організація повідомила через свій Facebook, що домогосподарства, що постраждали внаслідок військових дій, можуть отримати грошову допомогу у розмірі 33 тисяч гривень. Грошова допомога призначена для закупівлі потрібних ресурсів, що допоможуть збільшити виробництво та дохід.

Критерії для отримання грошової допомоги - грошова допомога доступна для постраждалих домогосподарств з вказаних регіонів:

В Кіровоградській області, зокрема у Кропивницькому районі, для жителів Новгородівської громади та Новгородки;

У Полтавській області, в Полтавському районі, для Кременчуцької громади, Кременчука та Малої Кохнівки, а також для Миргородської громади, Миргорода;

В Черкаській області, у Черкаському районі, для Смілянської громади, Сміли.

Гранти призначені для підтримки чи відновлення діяльності в таких галузях, як тваринництво (виробництво м’яса та яєць), молочне господарство, овочівництво та ягідництво, бджільництво, а також інших секторів аграрної індустрії.

Для подання заявки на грант потрібно заповнити онлайн-форму, доступну за вказаним посиланням, після реєстрації на цій платформі. Процес розгляду заявок та ухвалення рішення займе до одного місяця.

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